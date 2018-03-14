Экс-глава ЕНПФ в суде рассказал о давлении и заказном характере дела

Руслан Ерденаев заявил, что дело против него было возбуждено "по заказу".

Экс-глава Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслан Ерденаев, обвиняемый в хищении средств фонда и получении взятки, дал показания в суде, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит судебный процесс по делу о хищении денег ЕНПФ.

По версии следствия, 6 октября 2016 года в результате биржевой сделки на Казахстанской фондовой бирже KASE ЕНПФ приобрел 500 тысяч облигаций ТОО "Бузгул Аурум" на общую сумму 5 миллиардов тенге, при этом от инвестирования в облигации этой компании было рекомендовано воздержаться. Предупреждение консультантов было проигнорировано руководством фонда, потому как за заключение данной сделки руководители рискового ТОО дали должностным лицам ЕНПФ крупную взятку.

"Я считаю, что уголовное дело в отношении меня было возбуждено КНБ без оснований, по заказу, как говорили сами сотрудники КНБ. Незаконно, поскольку в моих действиях нет хищений, и уж тем более получения взятки, о которой я узнал в ходе следствия, причем через шесть месяцев после моего задержания", — сказал Ерденаев в суде.

Вместе с тем, он отметил, что его показания следователи получили под давлением.

"Полученные следствием мои показания в части якобы признания хищений собственных активов ЕНПФ мной, якобы признание получения мной вознаграждения и все связанные с вознаграждением обстоятельства были получены под психическим давлением со стороны сотрудников КНБ и путем введения меня в заблуждение и обман", — сказал в суде Ерденаев.

Также он рассказал, что 22 ноября 2016 года его с сотрудниками ЕНПФ увезли в ДКНБ по Алматы, где его продержали с 10 часов утра до 9 вечера.

"Как оказалось меня затем уже допрашивали с 18.00 до 19.00. Майор … во время допроса убеждал меня, что деньги не на счете компании, что Кенжебаев сбежал за границу. И что деньги он, Кенжебаев, вывел в офшор. Допрос проводился при этом без адвоката. Мне вообще никто не разъяснял, что это допрос, только в конце мне сказали, что было возбуждено уголовное дело", — подчеркнул экс-глава ЕНПФ.

Он отметил, что после того, как вернулся в фонд, ЕНПФ стал неоднократно запрашивать представителей держателя облигаций BCC Invest и ТОО "Бузгул Аурум" о целевом использовании денег от продажи облигаций. На что приходили ответы, что деньги на депозитном счете компании в Asia Credit Bank".

Напомним, в ноябре прошлого года адвокат Руслана Ерденаева Александр Блок заявлял, что в ходе досудебного расследования Ерденаев изъявил желание сотрудничать со следствием, оказал содействие следствию в раскрытии тяжкого и особо тяжкого преступления, вину в содеянном полностью признал и чистосердечно раскаялся.

По делу о хищениях средств ЕНПФ на скамье подсудимых находятся Руслан Ерденаев, бывший замглавы ЕНПФ Дабыр Медетбеков, экс-начальник управления департамента рисков ЕНПФ Муса Бахтов, учредитель "Бузгул Аурум" Бахытжан Кенжебаев, директор "Бузгул Аурум" Азат Найзагарин, заместитель директора ТОО "МегаТрансАзия" Талгас Туртаев.

По версии гособвинения, экс-глава ЕНПФ Ерденаев и его заместитель Медетбеков за приобретение фондом облигаций ТОО "Бузгул Аурум" получили 700 тысяч долларов.

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