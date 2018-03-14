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Малыша, из тела которого извлекли швейные иголки, выписали из больницы

Пока нет точной информации, как иглы оказались на теле мальчика, правоохранительные органы продолжают расследование.

Фото : Fotolia / xy14 марта 2018, 13:18

Годовалый мальчик, из тела которого два месяца назад врачи в Ташкенте извлекли 13 швейных иголок, выписан из больницы и будет находиться под наблюдением врачей дома, сообщил РИА Новости в среду представитель Минздрава Узбекистана.

В конце января врачи после рентгена нашли у 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана 16 швейных иголок, они находились в его теле около месяца. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте после девятичасовой операции из младенца извлекли 13 иголок, остальные три иглы оставались внутри.

"Сегодня малыш вернулся домой. После возвращения он будет находиться под наблюдением местных врачей", — сообщил представитель Минздрава. По его словам, оставшиеся в теле ребенка иглы не угрожают его жизни и в случае опасности их также извлекут хирургическим путем.

Представитель Минздрава отметил, что пока нет точной информации, как иглы оказались на теле мальчика, правоохранительные органы продолжают расследование.

"Ребенок в таком возрасте никогда не проглотит столько металла, к тому же в его организме не обнаружено следов травм", — добавил собеседник агентства.


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