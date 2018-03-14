Малыша, из тела которого извлекли швейные иголки, выписали из больницы
Пока нет точной информации, как иглы оказались на теле мальчика, правоохранительные органы продолжают расследование.
Годовалый мальчик, из тела которого два месяца назад врачи в Ташкенте извлекли 13 швейных иголок, выписан из больницы и будет находиться под наблюдением врачей дома, сообщил РИА Новости в среду представитель Минздрава Узбекистана.
В конце января врачи после рентгена нашли у 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана 16 швейных иголок, они находились в его теле около месяца. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте после девятичасовой операции из младенца извлекли 13 иголок, остальные три иглы оставались внутри.
"Сегодня малыш вернулся домой. После возвращения он будет находиться под наблюдением местных врачей", — сообщил представитель Минздрава. По его словам, оставшиеся в теле ребенка иглы не угрожают его жизни и в случае опасности их также извлекут хирургическим путем.
Представитель Минздрава отметил, что пока нет точной информации, как иглы оказались на теле мальчика, правоохранительные органы продолжают расследование.
"Ребенок в таком возрасте никогда не проглотит столько металла, к тому же в его организме не обнаружено следов травм", — добавил собеседник агентства.
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