Экспертизу по делу мальчика из ЮКО решили провести в Астане

Об изнасиловании мальчика его бабушка заявляла ещё два года назад – Балиева.

Уполномоченный по правам ребенка РК Загипа Балиева прокомментировала инцидент с мальчиком в ЮКО. Если все-таки экспертиза подтвердит, что изнасилование имело место, то будут приняты меры и отправлены обращения в МВД и Генеральную прокуратуру РК для привлечения к ответственности всех должностных лиц, которые ввели общество в заблуждение. Об этом она заявила в кулуарах мажилиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Я лично разговаривала с начальником управления внутренних дел. По моей просьбе он лично встретится с бабушкой и с ребенком. Я отправила туда мониторинговую группу, которая встретится со всеми участниками. Но если у общества есть вопросы по достоверности экспертизы, то мной принято решение о проведении комплексной полноценной экспертизы в Астане", - сказала Загипа Балиева.

Мальчик с бабушкой на следующей неделе будут доставлены в Астану на экспертизу.

"И только по решению этой экспертизы будут приняты меры. Все необходимо делать на законном основании. Если все-таки экспертиза подтвердит, что изнасилование имело место, то мной будут приняты меры и отправлены обращения в МВД и Генеральную прокуратуру РК для привлечения к ответственности всех должностных лиц, которые ввели общество в заблуждение. Если же все-таки экспертиза скажет, что факты не подтвердились, и такой факт не имел место, то в таком случае будем принимать другие меры", - сказала она.

Уполномоченный по правам ребенка РК Загипа Балиева будет принимать участие в экспертизе.

Балиевой было выявлено, что бабушка обращалась по таким фактам еще два года назад, поэтому она попросила поднять материалы 2016 года.

"Почему не было должного внимания на это обращение тогда?" - вопрошает она.

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