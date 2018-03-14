Перуашев: Каждый раз весна приходит неожиданно

Масштаб ущерба в очередной раз огромный.

Депутат партии "Ак жол" Азат Перуашев заявил, что в стране нужно создать условия, чтобы страховать жилье было выгоднее, чем жить под постоянной угрозой наводнения, передает Zakon.kz.

По словам Перуашева, на открытии текущей сессии парламента глава государства поставил задачу развивать страхование, отметив, необходимость развития страхование, подъема уровня и доступности страховых услуг.

"Прошло уже более полугода после этого поручения, но ни правительство, ни Нацбанк так и не внедрили меры по продвижению страхования, которое во всем мире является важной составной частью финансового рынка.Об актуальности этой темы приходится снова говорить на фоне нынешней ситуации с наводнениями в ряде регионов страны от восточного Казахстана до Заилийского Алатау. Масштабы ущерба в очередной раз огромные, десятки семей лишились самого необходимого и просят о помощи. Простые граждане и НПО по всей стране собирают средства в этих целях. Фракция "Ак жол" поддерживает эти обращения к госорганам с просьбой о выделении средств пострадавшим", - сказал Перуашев.

Он отметил, что эта ситуация повторяется из года в год и каждый раз весна приходит неожиданно, также, как внезапно тают снега и идут дожди. По его мнению, такой подход, ставший для всех привычным есть пример бесхозяйственности и непрофессионализма чиновников, которые не формируют у населения ответственности за собственную безопасность.

"Депутатская фракция "Ак жол" выражает уверенность, что правительство и в этот раз не оставит на произвол судьбы наших граждан. Мы видим, что акиматы на местах в целом контролируют ситуацию, выделяют средства и делают все возможное для поддержки граждан. В тоже время считаем, что помимо упования на государство, давно необходимо внедрять рыночные механизмы для компенсации ущерба и смягчения последствий подобной ситуаций. В конце концов каждый из нас должен не только требовать помощи у других, но и разделять ответственность за собственное имущество и собственную безопасность тем более что рыночные институты страхования в международной практике дают широкий выбор соответствующих инструментов. В этой связи мы считаем, что Национальный банк, как регулятор финансовой системы не уделил должного внимания сентябрьскому поручению президента о развитии системы страхования и сосредоточился исключительно на проблемах банковского сектора", - сообщил он.

Во фракции предположили, что Нацбанк не только должен наблюдать со стороны за рынком страховых услуг, а играть важную роль в его развитии, изучать и внедрять передовой международный опыт, подталкивать страховые компании на расширение линейки инструментов с учётом рисков и финансовой возможности населения.

Перуашев напомнил, что два года назад минюст заявлял о разработке законопроекта, который бы предусматривал обязательное страхование гражданами своего жилья от ЧС. Однако такой законопроект так и не появился.

"Наша фракция считает, что с учетом реального материального положения многих семей, более продуктивным было бы не принуждение, а осознанное вовлечение граждан в этот процесс и здесь огромная роль лежит именно на национальном банке по стимулированию населения и страховых компаний, разъяснительной работе и повышению финансовой и страховой грамотности простых казахстанцев. Нужно создавать условия при которых страховать жильё было бы выгоднее, чем жить под постоянной угрозой очередного наводнения, а отводить участки для жилищного строительства в паводкоопасных зонах было для чиновников себе дороже, чем брать за это взятки", - отметил депутат.

Депутаты партии попросили правительство и Нацбанк, опираясь на международный опыт, организовать работу по развитию рынка страхования, внедрению и популяризации инструментов страхования жилья от стихийных бедствий с учетом реальных возможностей граждан и их защиты от недобросовестных участников рынка.

"В этом же плане необходимо широкое продвижение страховых механизмов и в других областях, включая сферу материальной ответственности предпринимателей, хеджирование валютных рисков, фондовых операций, действительное, а не номинальное медстархование и так далее", - заключил Азат Перуашев.

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