Качество казахстанской продукции ухудшается с каждым годом - эксперты

Отсутствие знания и гражданской позиции позволяет производителем нарушать права потребителей.

С каждым годом качество продукции, производимой на территории Казахстана, ухудшается. Об этом на пресс-конференции сообщила глава РОО «Национальная Лига потребителей» Светлана Романовская, передает Zakon.kz.

"Почему колбаса, где написано "халяль", такая некрасивая и невкусная. Люди прекрасно понимают, мало того, у нас сейчас водка халяльная есть. До такой степени извратили все. Чаще все это производит ТОО, и с каждым годом качество продукции, которая производится на территории Казахстана, ухудшается",- сказала Романовская.

Маркировка "халяль" означает, что продукция не содержит компонентов, запрещенных для употребления в пищу мусульманам. Также такие продукты считаются экологически чистыми и произведенными в соответствии с исламскими нормами.

По словам президента Лиги защиты потребителей, отсутствие знания и гражданской позиции позволяет производителем нарушать права потребителей.

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