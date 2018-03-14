Официанты избили стульями посетителя бара в Алматы

Пользователи Интернета осудили действия официантов заведения.

В Интернете обсуждают запись драки, произошедшей в одном из баров Алматы, передает Zakon.kz.

Запись появилась на паблике kris_p_almaty в instagram. Отмечается, что инцидент произошел в "Пинте" на Весновке. Судя по дате на видео, дело было в ночь на 9 марта. Очевидцы сообщают, что инцидент начался с агрессивного поведения подвыпивших клиентов, а что произошло потом видно на записи. Больше всего досталось одному мужчине, которого официанты закидали и забили стульями.

Пользователи Интернета осудили действия официантов. На странице самого бара оставляют язвительные комментарии и вопросы. Например такие:

- Здравствуйте, а у вас массаж стульями сколько стоит? или это входит в пивной сет?

- Добрый день. Скажите, это у Вас официанты толпой посетителей стульями бьют в Пинте на Весновке?;)

- Животных понабрали, так и останетесь второсортным баром.

В ДВД Алматы сообщили, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье "Хулигантсво".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!