Казахстан и Узбекистан снимут совместный фильм

Финансировать картину государства будут поровну.

Казахстан и Узбекистан намерены снять совместный исторический фильм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с узбекскими коллегами прорабатываем вопрос, чтобы снять совместный исторический фильм. Мы имеем общую историю, если говорить про историю великих монголов, она непосредственно будет касаться истории двух стран. Сейчас мы должны подготовить сценарий, а потом будем идти», - сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в кулуарах 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами.

По его словам, финансировать картину государства будут поровну. Министр подчеркнул, что в четверг, 15 марта, состоится торжественное открытие года Узбекистана в Казахстане.

«Огромный потенциал между двумя странами, особенно в области культуры, туризма, спорта, дает нам большой оптимизм. Совместными усилиями мы можем сделать регион Центральной Азии в будущем очень привлекательным и значимым для всего человечества», - добавил Арыстанбек Мухамедиулы.

Добавим, в рамках заседания глава МКС РК и министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев подписали план мероприятий по проведению года Узбекистана в Казахстане. Председатель комитета индустрии и туризма МКС РК Майнюра Мурзамадиева и председатель государственного комитета по развитию туризма Узбекистана Азиз Абдухакимов подписали план мероприятий по проведению года туризма Узбекистана в Казахстане.





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