В Астане обсудили двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном

В рамках Года Узбекистана в Казахстане проведут более 200 мероприятий.

В Астане состоялось 17-ое заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном с участием сопредседателей комиссии - первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина и первого заместителя премьер-министра РУ Ачилбая Раматова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

В ходе заседания отмечено, что минувший год стал успешным для двустороннего взаимодействия и ключевая роль в этом принадлежит главам государств Казахстана и Узбекистана. Как известно, президентами двух стран дано поручение правительствам РК и РУ принять меры по активизации торгово-экономического сотрудничества.

Стороны отметили высокую динамику роста взаимной торговли. Товарооборот между РК и РУ в 2017 году составил 2 млрд долларов США, что на 31,2% выше по сравнению с 2016 годом. Экспорт из Казахстана в Узбекистан в 2017 году вырос на 35%, составив 1,3 млрд долларов США. Импорт в Казахстан из Узбекистана увеличился на 25,1% и составил 735,2 млрд долларов США.

"Мы приветствуем сложившуюся устойчивую положительную динамику во взаимной торговле. Дальнейшее увеличение объемов и расширение номенклатуры товарооборота будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли. Кроме того, нам необходимо своевременно реализовывать подписанные в 2017 году торговые контракты и соглашения",- сказал А. Раматов.

С учетом динамики развития торгово-экономического сотрудничества стороны договорились принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до 3 млрд долларов США в 2018 году и до 5 млрд долларов США к 2020 году.

Важную роль в двустороннем сотрудничестве играет взаимодействие деловых кругов и инвестиций. Только за прошедший год проведено два крупных бизнес-форума, подписаны коммерческие соглашения на сумму более 1 млрд долларов. Осуществляют свою деятельность совместные предприятия (4 торговых дома) по поставкам продовольственной продукции, в сфере нефтехимии и химии. Утверждены учредительные документы по торговому дому фармацевтической промышленности. В рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве между АК «Узавтосаноат» и ТОО «СарыаркаАвтоПром» реализуется совместный проект по экспорту продукции на внешние рынки, включая рынок ЕАЭС. Развивается модельный ряд, углубляется локализация производства. Рассматривается возможность вхождения капитала АК «Узавтосаноат» в ТОО «СарыаркаАвтоПром».

Активно развиваются региональные связи. Узбекская сторона поддержала казахстанскую инициативу проводить на регулярной основе Форум межрегионального сотрудничества. Особое внимание уделено проведению Года Узбекистана в Казахстане. Запланировано проведение более 200 мероприятий в сфере экономики, туризма, культурно-гуманитарной области.

«Решение глав наших государств о проведении в 2018 году в Казахстане Года Узбекистана, а в 2019 году в Узбекистане Года Казахстана – яркое свидетельство достигнутого беспрецедентно высокого уровня доверительных и партнерских отношений между нашими странами»,- подчеркнул А.Мамин.

В ходе 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном обсуждены ход выполнения решений протокола 16-го заседания Комиссии, а также текущее состояние и перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Стороны договорились рассмотреть возможность строительства международного Центра приграничного сотрудничества, транспортно-логистического центра (Сухого порта) на приграничных территориях Казахстана и Узбекистана.

По итогам 2017 года отмечен рост взаимных объемов перевозок железнодорожным транспортом на 8%, составивший более 20,5 млн тонн. За два месяца 2018 года увеличились объемы перевозок по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 44%.

Стороны договорились, что с апреля текущего года будут действовать регулярные железнодорожные пассажирские поезда, следующие по маршруту Самарканд-Астана.

Обсуждены вопросы водного сотрудничества. Уполномоченным органам РК и РУ поручено продолжить работу по исполнению мероприятий Дорожной карты по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

Кроме того, отмечена необходимость разработки правового механизма по использованию трансграничных водных ресурсов Центральной Азии, способствующего налаживанию конструктивного диалога с учетом интересов всех государств региона.

В рамках заседания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в газовой отрасли. Достигнута договоренность продолжить совместную работу по созданию технической возможности для транзитных поставок казахстанского газа через территорию Узбекистана на юг Казахстана. В целях реализации достигнутых договоренностей до 1 сентября 2018 года ожидается подписание соответствующего соглашения. Также стороны выразили намерение исполнить обязательства по поставкам узбекского газа в рамках своп-операций.

По итогам заседания подписаны протокол и план мероприятий по проведению Года Узбекистана в Казахстане, а также ряд торгово-экономических соглашений.

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