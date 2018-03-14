Еще одна жертва ночного ДТП на Аль-Фараби в Алматы

Мужчина скончался ночью в реанимации.

Пострадавший в ДТП дорожный рабочий скончался в больнице, передает Zakon.kz.

Напомним, что в аварии на пр.Аль-Фараби, произошедшей минувшим вечером, погибли женщина с девочкой. Пострадавшего 45-летнего мужчину, проводившего работы, госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы, пострадавший скончался ночью в реанимации.

Полиция проводит досудебное расследование по факту ДТП, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства.

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