Еще одна жертва ночного ДТП на Аль-Фараби в Алматы
Мужчина скончался ночью в реанимации.
Фото : 1obl14 марта 2018, 13:41
Пострадавший в ДТП дорожный рабочий скончался в больнице, передает Zakon.kz.
Напомним, что в аварии на пр.Аль-Фараби, произошедшей минувшим вечером, погибли женщина с девочкой. Пострадавшего 45-летнего мужчину, проводившего работы, госпитализировали.
Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы, пострадавший скончался ночью в реанимации.
Полиция проводит досудебное расследование по факту ДТП, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства.
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