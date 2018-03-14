Более 1500 казахстанцев оспорили высокие банковские проценты

Более 80% дел были завершены с помощью медиации

В прошлом году более 8 тыс. казахстанцев обратились с жалобами на высокие банковские проценты. Более 1500 жалоб были рассмотрены, и процентные ставки уменьшены, об этом на пресс-конференции сообщила президент правления РОО «Национальная Лига потребителей» Светлана Романовская, пишет Zakon.kz.

«В прошлом году было подано более 8тыс. жалоб на банковские услуги, в связи с тем, что там были завышенные проценты и более 1500 выиграли. Мы говорим о том, что система меняется. Если до недавнего времени мы и представить не могли, что простой человек может выиграть дело у банка, то сейчас все меняется», - отметила провозвщитница.

Всего в 2017 году в Национальную лигу потребителей поступило 16161 жалоб. Квалифицированная работа специалистов позволила возвратить потребителям в порядке медиации, претензионном и судебном порядке материальный ущерб на сумму 73 546 498 тенге, моральный вред - 30 358 457 тенге, в претензионном порядке материальный ущерб на сумму - 26 175 730 тенге, моральный вред - 17 012 311 тенге.

Более 80% дел были завершены с помощью медиации. Разрешение спорной ситуации между потребителем и предпринимателем в порядке медиации позволяет сторонам найти компромисс и избавляет их от необходимости разрешения сложившейся ситуации в судебном порядке.

«Медиация - это единственный институт обратной связи, который позволяет предпринимателю получить информацию, связанную с тем, что не нравится предпринимателю. Вменяемый предприниматель изменит то, что не нравится и естественно будет более конкурентоспособным», - сказала Романовская.

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