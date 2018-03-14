В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В ряде областей будет наблюдаться подъем уровня воды.

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, 17 марта в Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки, местами сильные, будет сохранятся положительный температурный фон, что приведет к формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки.

В Кызылординской области будет сохранятся положительный температурный фон, что может привести к стеснению русел рек, образованию заторов, подъему уровней воды и подтоплению пойменных участков.

В Алматинской области и в Алматы ожидаются осадки, местами сильные, будет сохранятся положительный температурный фон, что приведет к формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки.

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