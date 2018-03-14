Алматинских водителей наказывают за стихийные парковки

В эти дни полиция города переведена на усиленный вариант несения службы.

Почти 14 тысяч фактов стихийных парковок выявлено в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Нарушения выявлены преимущественно в жилом массиве города. Но стихийные парковки также были организованы водителями и на Площади Республики.

«По этому факту сигнал поступил из социальных сетей. Автор сообщения уточнил адрес и подробно описал характер нарушения. К трем водителям-нарушителям были применены меры административного воздействия, а именно составлены протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 597 ч.1 КРКобАП. Накануне в наше распоряжение поступила информация о массовом нарушении правил стоянки и остановки транспортных средств на пересечении улиц Гагарина и Утепова. Сигнал подтвердился: владельцы 6 транспортных средств за нарушение правил парковки привлечены к административной ответственности. Чуть позже меры аналогичного характера так же были применены в отношении еще двух автолюбителей, которые припарковали свои машины в зоне действия знака, запрещающего на данном участке остановку и стоянку, а именно на пересечении улиц Кабанбай батыра и Тулебаева», - информировал начальник Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Всего с начала года в Алматы силами дорожно-патрульной полиции выявлены 13 917 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, в 1 713 случаях нарушители были привлечены к ответственности за парковку своих машин в местах, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями.

В полиции напомнили, что в эти дни полиция города переведена на усиленный вариант несения службы. В этой связи активизирована работа дорожно-патрульной полиции по выявлению нарушений правил дорожного движения, в том числе правил остановки и стоянки транспортных средств.

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