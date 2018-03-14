Как в Казахстане борются с интернет-преступностью

Как в Казахстане борются с интернет-преступностью, рассказал заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае наступления актов так называемого информационного терроризма - интернет-пропаганды либо каких-либо намеренных действий в интернет-пространстве - в соответствии с законодательством Казахстана у нас есть соответствующие полномочия для приостановления действия тех или иных интернет-ресурсов. В случае, если идет массированное воздействие на обширное пространство, мы в принципе можем ограничить подачу интернета на каких-то определенных территориях, но это делается только в исключительных случаях», - сказал Даулет Ергожин, отвечая на вопросы депутатов.

Он сообщил о технических возможностях по противостоянию интернет-преступности.

«Если это касается каких-то намеренных действий в части информационных атак или кибер-атак в отношении каких-либо госорганов либо критически важных объектов инфраструктуры, то у нас на сегодняшний день есть все технические возможности для так называемой защиты информационного пространства - блокирования тех или иных IP-адресов и так далее. В отношении иных видов так называемых классических преступлений - подделка либо взлом информационных систем, подделка программ и так далее, то у нас здесь разделены компетенции. Разделены они между нами и МВД. А также есть определенные компетенции, закрепленные за Министерством обороны РК, которые вступают в действия при определенном акте», - пояснил Даулет Ергожин.

Зампред КНБ также рассказал об информационно-технических средствах.

«На сегодняшний день все ресурсы у нас есть, кроме того, в рамках поручения Главы государства по программе «Киберщит» реализуется программа по внедрению соответствующих информационно-технических средств - их внедрение будет завершено к концу года. Тогда можно уже говорить о построении первого этапа «Киберщита», понятно, что это программа будет длиться несколько лет», - добавил Даулет Ергожин.