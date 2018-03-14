Мажилис одобрил проекты новых законов

Сегодня в мажилисе под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание депутатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

После обсуждения мажилис одобрил в первом чтении проект поправок в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел. Данный законопроект направлен на дальнейшее повышение роли акимов в вопросах обеспечения правопорядка на территории соответствующей административно-территориальной единицы, при сохранении принципа единоначалия в системе органов внутренних дел.

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы депутатами внесены предложения, связанные с деятельностью местной полицейской службы, повышением прозрачности деятельности полиции, порядком содержания лиц в специальных помещениях.

Основные положения проекта закона предусматривают модернизацию полицейской системы путем объединения территориальных департаментов внутренних дел и местной полицейской службы в департаменты полиции, с подчинением создаваемых департаментов Министерству внутренних дел РК.

В этот день палата также рассмотрела и одобрила проект закона о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности.

Соглашение регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в части трансграничной передачи информации, разработки межгосударственных стандартов в области информбезопасности, анализа и оценки угроз информационной безопасности информационных систем и других мероприятий.

На сегодняшнем пленарном заседании палатой одобрен во втором чтении законопроект, предусматривающий поправки по вопросам архивного дела. В ходе его обсуждения депутатами внесены поправки в Бюджетный кодекс по предоставлению права государственным архивам оказывать услуги на платной основе.

Внесены также поправки и в Закон РК «Об образовании» по определению преимущественного права только при равенстве баллов при проведении конкурса на присуждение образовательных грантов. Эти поправки были инициированы Министерством образования и науки РК.

Сегодня палата поручила ряду профильных комитетов подготовку заключений по поступившим в мажилис новым законопроектам. В завершение пленарного заседания депутаты Азат Перуашев, Владислав Косарев, Артур Платонов огласили депутатские запросы, адресованные руководителям ряда центральных органов власти.