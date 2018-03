В США собака скончалась на багажной полке в самолете

Собака, которая направлялась вместе с хозяином рейсом United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк, скончалась на багажной полке. Животное три часа было без воды и воздуха, сообщают местные СМИ. Поместить его туда потребовала бортпроводница, передает Life.ru.

This puppy died on @united 1284 because a flight attendant made the owner put it in an overhead bin for a 3-hour flight. The dog had no air/water despite the FA assuring the lady her dog would be fine. pic.twitter.com/ajQTNGfap5