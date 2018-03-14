Казахстанский герой Паралимпиады-2018 получит $250 тысяч

14 марта 2018, 14:35

Размеры денежных вознаграждений для казахстанских паралимпийцев определены и утверждены Министерством культуры и спорта РК.

45-летний лыжник-паралимпиец из Костанайской области получит 250 000 долларов от государства, в качестве призовых, сообщает корреспондент СИА "SPORTINFORM".

Размеры денежных вознаграждений для казахстанских паралимпийцев определены и утверждены Министерством культуры и спорта РК. Ранее, суммы выплат озвучил заместитель директора Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва МКС РК Алексей Крючков.

- Этот вопрос уже решен и, как национальная олимпийская команда, наши паралимпийцы за «золото» получат 250 тысяч долларов, серебряная награда оценивается в 150 000, а за третье место спортсмены получат 75 тысяч долларов, - отметил А. Крючков. - Также, предусмотрены денежные выплаты за 4, 5 и 6 места. Это 30, 10 и 5 тысяч долларов соответственно. Был проведен мониторинг среди премиальных выплат за победы у других государств, который показал, что такие высокие денежные премии нет ни в одной стране. Казахстан по призовым выплатам идет на первом месте. Это очень хороший стимул, однако я надеюсь, что для наших паралимпийцев он не станет основным. Главное здесь – патриотизм, любовь к Родине и победа ради нее, а денежные выплаты просто очень приятное приложение.

Отметим, что на денежную премию, помимо самого спортсмена могут рассчитывать и тренеры. Так, по неофициальным данным, которые стали известны корреспонденту, на такую же сумму в 250 тысяч долларов Министерством культуры и спорта будут премированы тренеры, но деньги будут поделены: $200,000 - личному тренеру Александра Колядина Василию Коломиецу; $25,000 - первому тренеру паралимпийского чемпиона Николаю Стёпину и $25,000 - главному тренеру сборной, которым является упомянутый выше Василий Коломиец.

Напомним, сегодня утром костанаец Александр Колядин завоевал золотую медаль в лыжной гонке на 1,5 км. на Паралимпиаде в Пхенчхане. Это "золото" стало первым в истории казахстанского паралимпийского спорта на зимних Паралимпийских играх.

Александр Колядин родился 20 февраля 1973-го года в Костанайской области. В 1997-м году получил III степень инвалидности - протез на правой ноге. В 2013-м начал заниматься лыжными гонками под руководством Николая Степина. С 2014-го года тренируется под руководством Василия Коломиеца. Имеет техническое образование автокрановщика. Не женат, мастер спорта Республики Казахстан по лыжным гонкам.


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