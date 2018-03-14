Илийский район: Идеи для улучшения жизни

У социальных начинаний в районе много направлений.

В райцентре Илийского района посёлке Отеген батыр 13 марта состоялось торжественное подписание специального Меморандума о взаимопонимании. Цель документа – объединение усилий государства, бизнеса и общества для улучшения уровня жизни населения района. В области это стало одним из первых проявлений реакции местных сообществ и властей на выдвинутые Президентом социальные инициативы.

Стороны, подержавшие меморандум – это государственный сектор, представители бизнеса и общественность. Свои подписи поставили аким района К. Медеуов, руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда по Алматинской области З. Агибетов, директор по связям с общественностью ТОО «Филип Моррис Казахстан» А. Жетписова, исполнительный директор общественного объединения «Социально-гражданский базис Болашак» М. Бекходжаева и директор политехнического колледжа «Прогресс»» Ж. Тельпекбаева.

Выступая перед собравшимися, аким района отметил особую важность принципов социального партнёрства для улучшения социальной среды.

«Мне приятно констатировать тот факт, что Илийский район стоял у истоков социального партнёрства между государством, бизнесом и НПО. Это партнёрство помогает нам решать вопросы социальной направленности. Надеюсь, что и дальше мы все вместе сможем, взаимно дополняя наши усилия, повышать качество жизни жителей района», – отметил аким Илийского района Кыдыркельды Медеуов.

Стоит отметить, что это не первый подобный меморандум, заключённый с участием «Филип Моррис Казахстан». Аналогичный документ был подписан в 2015 году. Теперь бизнес, властные структуры и общественность Илийского района продолжили эту традицию, закрепив стремление поддерживать социальные программы и улучшать жизнь людей.

У социальных начинаний в районе много направлений. Например, это реализуемый ещё с 2003 года проект по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников Ленинграда. В рамках этой инициативы осуществляется оказание финансовой помощи ветеранам и пожилым людям по случаю Дня Победы, также им оказывается материальная помощь в течение всего года. В частности, организаторы полностью взяли на себя приобретение дорогостоящих медикаментов, колясок, ходунков, слуховых аппаратов для всех охваченных инициативой ветеранов.

В рамках другого проекта под названием «Обучение в центре мировых языков», который был запущен в 2007 году, в районе ведётся обучение казахскому и английскому языкам детей из малообеспеченных семей, а также людей с низким уровнем дохода, желающих получить хорошую специальность. Общественность, бизнес-структуры района и местные власти оказывают содействие безработным, прошедшим обучение по этому проекту, в их дальнейшем трудоустройстве.

Начиная с 2010 года в рамках сотрудничества компании «Филип Моррис Казахстан» и политехнического колледжа «Прогресс» реализуется проект профессионально-технической подготовки жителей района с особыми потребностями и содействия в их трудоустройстве. За всё время реализации этого начинания более 200 людей с особыми потребностями были обучены профессиям «швея», «пекарь», «массажист», получили основы компьютерной грамотности. Заинтересованные в открытии своего дела прошли обучение технологиям выращивания грибов, основам предпринимательских навыков, а затем получили необходимую поддержку для запуска собственного бизнеса. Самое главное, отмечают в акимате района, все эти люди обрели уверенность в своём будущем.

В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса – 2020», целью которой является расширение предпринимательства, поддержание действующих и создание новых рабочих мест, в 2017 году был запущен пилотный проект «Центр развития бизнес-идей в Илийском районе». Местные власти развернули его в партнёрстве с НПО «Болашак». В рамках этого проекта на основе проводимого конкурса ежегодно отбирается по 25 человек, желающих открыть собственное дело. На протяжении полугода идёт их обучение разработке проектов и бизнес-планов, основам ведения бизнеса, налогообложению, маркетингу. После обучения опять проводится конкурс, в рамках которого отбираются три наиболее интересные идеи, которые получают софинансирование со стороны Центра и местных бизнес-структур. Новоявленным успешным предпринимателям оказывается помощь в регистрации их предприятий, а также в привлечении дополнительных инвестиционных средств за счет государственных программ. Как отмечают представители местных НПО и крупнейшего предприятия района «Филип Моррис Казахстан», предпочтение в этом проекте отдаётся социальному предпринимательству – то есть начинаниям, способным создать новые рабочие места и улучшить экономический климат. В дальнейшем новичкам-предпринимателям также оказывается содействие в вопросах проектного сопровождения и консультирования.

«Наша компания в партнёрстве с местными властями и общественностью концентрирует усилия на комплексных программах, которые нацелены на повышение качества жизни и развитие предпринимательства в сельской местности. Вообще, основа успеха всех наших социальных проектов – это многолетнее сотрудничество и тесное взаимодействие с государством, неправительственными организациями и обществом. Общий объём инвестиций ФМК в решение социальных проблем с 1993 года достиг более 8 млн. 300 тыс. долларов США», – отметила директор по связям с общественностью ТОО «Филип Моррис Казахстан» Айзат Жетписова.

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