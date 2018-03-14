Россиянин провел 25 лет в рабстве в степях Казахстана

Ему подрезали сухожилия на ногах за попытки к бегству.

Волонтеры из Новосибирска спасли жизнь мужчине, который провел 25 лет в трудовом рабстве в степях Казахстана. В 90-е годы сибиряк уехал на заработки в союзную республику, после чего его родные полностью потеряли с ним связь, передает vn.ru.

Чуть прихрамывая, с улыбкой на лице Геннадий П. выходит из аэропорта Толмачево в сопровождении новосибирских волонтеров. Несколько минут назад он прилетел из страны, в которой вынужденно провел почти четверть века. Мужчина за еду днем сторожил в ауле овец, а ночью его хозяева привязывали, чтобы не убежал, итак 25 лет.

Как мужчина оказался в заложниках, он не помнит, документы забрали, для ночлежки выделили старый сарай. Телеоператор из Новосибирска, волонтер Кирилл Буньков одним из первых выслушал историю Геннадия П.

Ему подрезали сухожилия на ногах за попытки к бегству. Он пытался несколько раз бежать, – говорит волонтер Кирилл Буньков.

Вся семья Геннадия П. сейчас живет в Бийске. Мама и папа живы, есть сестра и племянник. На днях родные его встречали уже у себя дома. Руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова рассказывает: без помощи обычных людей ничего бы не получилось.

– Мы его встретили, он у нас двое суток жил. Мы его подлечили, устроили в хоспис, взяли на себя все питание и сопровождали непосредственно до дома в Бийск. На всякий случай подключили наших волонтеров на Алтае, чтобы быть уверенными в его безопасности, что его встретят, – сообщила руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова.

Тем временем, по информации журналистов ОТС, правоохранительные органы Казахстана начали проверку по данному факту. Сейчас разыскивают лиц, причастных к организации похищения и незаконного удержания человека. Документы, в частности российский паспорт Геннадия П. будут готовы уже в ближайшее время.

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