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Внесены изменения в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования
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Аннотация к документу: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 февраля 2018 года № 47 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (не введен в действие)
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В частности, установлено, что итоговая аттестация для обучающихся 11 класса специализированных музыкальных школ-интернатов проводится в форме:
1) письменного экзамена по родному языку и литературе (язык обучения) в форме эссе;
2) письменного экзамена по алгебре и началам анализа.
Итоговая аттестация для обучающихся 12 класса специализированных музыкальных школ-интернатов проводится в форме:
1) устного экзамена по истории Казахстана;
2) тестирования по казахскому языку в школах с русским языком обучения и тестирования по русскому языку в школах с казахским языком обучения;
3) тестирования по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика).»;
Освобождение обучающихся от учебных предметов «Технология», (Художественный труд), «Начальная военная подготовка» («Начальная военная и технологическая подготовка») и «Физическая культура», в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не влияет на успеваемость, допуск к итоговой аттестации, перевод в следующие классы.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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