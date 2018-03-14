В частности, установлено, что итоговая аттестация для обучающихся 11 класса специализированных музыкальных школ-интернатов проводится в форме:

1) письменного экзамена по родному языку и литературе (язык обучения) в форме эссе;

2) письменного экзамена по алгебре и началам анализа.

Итоговая аттестация для обучающихся 12 класса специализированных музыкальных школ-интернатов проводится в форме:

1) устного экзамена по истории Казахстана;

2) тестирования по казахскому языку в школах с русским языком обучения и тестирования по русскому языку в школах с казахским языком обучения;

3) тестирования по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика).»;

Освобождение обучающихся от учебных предметов «Технология», (Художественный труд), «Начальная военная подготовка» («Начальная военная и технологическая подготовка») и «Физическая культура», в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не влияет на успеваемость, допуск к итоговой аттестации, перевод в следующие классы.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.