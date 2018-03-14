Казахстан занял 36 место в рейтинге Всемирного Банка "Doing business"

Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу войти в топ-30 клуба развитых стран.

Министерством национальной экономики Республики Казахстан совместно с Группой Всемирного банка проведена презентация субнационального доклада "Doing business", сообщает Zakon.kz.

Доклад субнационального рейтинга "Doing Business" в Казахстане содержит сравнительный анализ по четырем показателям: открытие предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения и регистрация собственности.

Как сообщил вице-министр национальной экономики Айбатыр Жумагулов, в 2017 году исследования проводились в 2 городах и 6 регионах Казахстана (Астана, Алматы, Актобе, Караганда, Костанай, Оскемен, Павлодар, Шымкент).

В целях продолжения работы по комплексному изучению делового климата в каждом регионе страны Правительством принято решение распространить опыт проведения субнационального рейтинга "Doing business" на все регионы страны. Лучшая практика по результатам субнационального рейтинга будет использована в остальных регионах Казахстана.

По словам вице-министра МНЭ, Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу войти в топ-30 клуба развитых стран. Для достижения данной задачи проводится планомерная политика по дерегулированию бизнеса, совершенствуется разрешительная система, оптимизируется контрольно-надзорная деятельность государственных органов, улучшается бизнес-климат.

В результате принимаемых мер Казахстан по итогам 2017 года занимает 36 позицию по рейтингу Всемирного Банка "Doing business".

"Нам необходимо совместно со Всемирным Банком провести независимую оценку реализации проведенным реформ в практике на местном уровне в каждом регионе и городе страны", – также добавил вице-министр.

Комментируя итоги мероприятия, вице-министр Айбатыр Жумагулов отметил, что данная работа позволит значительно улучшить деловой климат в каждом отдельном регионе и призвал местные исполнительные органы принять активное участие в реализации проекта субнационального рейтинга “Doing business”.

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