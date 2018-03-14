РК ратифицировал протокол, предусматривающий равное распределение пошлин между странами ЕАЭС

Ратификация и реализация протокола позволит обеспечить равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлины в бюджеты государств ЕАЭС.

Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 года», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ратификация и реализация протокола позволит обеспечить равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлины в бюджеты государств ЕАЭС.

Реализация протокола повлечет за собой уменьшение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, в связи с чем предлагаются условные потери республиканского бюджета, которые составили бы 1,8 млрд тенге в 2017 году, 1,9 млрд тенге - в 2018 и 2 млрд тенге - в 2019 году.

Протокол был совершен в городе Москве 11 апреля 2017 года.

Согласно документу, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена устанавливаются в следующих размерах:

Республика Армения - 1,220 процента;

Республика Беларусь - 4,560 процента;

Республика Казахстан - 7,055 процента;

Кыргызская Республика - 1,900 процента;

Российская Федерация - 85,265 процента.

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