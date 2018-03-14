Тренер паралимпийца Колядина: Он был обычным дровосеком

Главный тренер паралимпийской сборной Казахстана по лыжным гонкам Василий Коломиец прокомментировал победу Александра Колядина на Паралимпиаде-2018. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, что спортсмен до прихода в паралимпийскую команду был обычным дровосеком.

"Я просто даже не знал, как себе это представить. Но я верил в Алекса Колядина, как мы его называем. Человек шел к этому. Четыре года назад он пришел к нам в команду. Я увидел его в первый раз в комнате, где он живет. Посидели, поговорили.

Человек с Сарыколя, Костанайская область. У него есть двое сыновей, брат, мать. До своей травмы, которую он получил в автокатастрофе, он попадал даже в юношескую сборную КазССР. То есть имел опыт в лыжных гонках. А перед тем, как попасть в паралимпийскую сборную, он просто рубил дрова. Был обычным дровосеком и за деньги колол дрова. Мог за день две машины дров наколоть.

Это тот человек...То, что он пережил, не все смогут. Я даже не знаю, что он сейчас сотворил. Саня просто лучший. Весь Казахстан...Телефон просто разрывается у меня. Но пока не могу даже ответить. Он сотворил невозможное.

Но мы не расслабляемся. Готовимся к другим гонкам. Впереди у него "коронка" - десять километров классическим ходом. И то, что не сделали олимпийцы, думаю Алекс сможет.

А я нахожусь сейчас в невесомости, где-то в космосе", - отметил Коломиец.

Напомним, Александр Колядин стал первым в истории Казахстана чемпионом зимних Паралимпийских игр. В Пхенчхане ему удалось победить на дистанции 1,5 километра классическим стилем. Его медаль позволила Казахстану подняться на 13-е место в медальном зачете.