В частности установлено, что уполномоченный орган в срок 5 (пять) рабочих дней со дня поступления заявления, рассматривает документы и принимает решение о регистрации химической продукции, либо выдает письменный мотивированный ответ об отказе в регистрации химической продукции в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил.»;

Основаниями для отказа в регистрации химической продукции являются:

1) установление недостоверности документов, представленных заявителем (производителем, поставщиком, импортером) для получения свидетельства о регистрации химической продукции и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие представленных материалов, данных и сведений, необходимых для регистрации химической продукции, требованиям, установленным статьи 14 Закона.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.