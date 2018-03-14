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Поправки в некоторые приказы Министерства по инвестициям и развитию РК по вопросам регистрации и учета химической продукции

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 ноября 2017 года № 815 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по вопросам регистрации и учета химической продукции» (не введен в действие)

В частности установлено, что уполномоченный орган в срок 5 (пять) рабочих дней со дня поступления заявления, рассматривает документы и принимает решение о регистрации химической продукции, либо выдает письменный мотивированный ответ об отказе в регистрации химической продукции в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил.»;

Основаниями для отказа в регистрации химической продукции являются:

1) установление недостоверности документов, представленных заявителем (производителем, поставщиком, импортером) для получения свидетельства о регистрации химической продукции и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие представленных материалов, данных и сведений, необходимых для регистрации химической продукции, требованиям, установленным статьи 14 Закона.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

 

14 марта 2018, 15:34
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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