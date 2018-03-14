Некоторые вопросы Закона Республики Казахстан «О зерне» по результатам его анализа

Н. Омарова

Ж. Досмагамбетова

Институт законодательства Республики Казахстан,

г.Астана, Республика Казахстан

В Послании Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года, основным третьим направлением определены «Умные технологии» - шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса (далее - АПК). Согласно данному направлению необходимо обратить большее внимание на повышение наукоемкости агропромышленного комплекса, всестороннюю поддержку сельхозкооперативов, а также увеличение производительности труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции.

Стратегия «Казахстан-2050» определяет развитие фермерства и МСБ в сельхозпереработке и торговле ключевой задачей, где предусмотрено поддержка экспорта, повышение конкурентоспособности субъектов АПК. Результатом принятых мер должно стать увеличение к 2050 году доли продукции сельского хозяйства в ВВП страны в 5 раз.

Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы определяет своей ключевой задачей повышение конкурентоспособности субъектов АПК. Так, этой программой будет предусмотрено увеличение объема средств финансовой поддержки АПК, направленной на:

субсидирование процентной ставки по кредитам и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК (выделенные средства позволят увеличить объем финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей с 312 до 500 млрд. тенге, а также повысить финансовую устойчивость, конкурентоспособность субъектов АПК, снизить их кредитную нагрузку в условиях особого экономического периода);

возмещение ставки вознаграждения по кредитам (лизингу) на поддержку сельского хозяйства (данная мера позволит увеличить кредитование СХТП на сумму порядка 60 млрд. тенге в 2015 году).

Согласно статье 1 Конституции Республики Казахстан Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности.

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

В преамбуле Закона Республики Казахстан «О зерне» (далее - Закон) предусмотрено, что данный Закон регулирует отношения, возникающие в процессе производства, хранения и реализации зерна в Республике Казахстан.

Основными фигурантами соответствующего Закона являются уполномоченные органы и хлебоприемное предприятие.

Согласно данному Закону хлебоприемное предприятие (далее - Предприятие) - юридическое лицо, имеющее на праве собственности зернохранилище (элеватор, хлебоприемный пункт), на котором осуществляется хранение зерна.

Следует учесть, что в Законе предусмотрены лишь обязанности Предприятия, а права данного Предприятия не установлены. В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан Парламент вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, касающиеся правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц. В этой связи, считаем целесообразным законодательно закрепить нормы, устанавливающие права Предприятия.

Соотношение норм Закона и Гражданского кодекса

В статье 38 Закона предусмотрена очередность удовлетворения требований кредиторов хлебоприемного предприятия, ликвидируемого в принудительном порядке следующим образом:

1. Требования кредиторов принудительно ликвидируемого хлебоприемного предприятия, в том числе в связи с его банкротством, удовлетворяются в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Расходы, связанные с ликвидационным производством, в том числе по обеспечению деятельности ликвидационной комиссии хлебоприемного предприятия, а также расходы, вытекающие из необходимости обеспечения основных функций ликвидируемого хлебоприемного предприятия, производятся вне очереди и постоянно.

3. Требования кредиторов, признанные в установленном порядке, должны быть удовлетворены в следующей очередности:

1) в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое хлебоприемное предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

2) во вторую очередь производятся расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору;

3) в третью очередь удовлетворяются требования держателей зерновых расписок, содержащих сведения о залоге;

4) в четвертую очередь удовлетворяются требования держателей зерновых расписок, не содержащих сведения о залоге;

5) в пятую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого хлебоприемного предприятия;

6) в шестую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет;

7) в седьмую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами.

Однако согласно статье 51 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII (далее - ГК) данный порядок очередности удовлетворения требований кредиторов предусмотрен в ином порядке:

Статья 51. Удовлетворение требований кредиторов

1. При ликвидации юридического лица, за исключением случаев банкротства, требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

1) в первую очередь - удовлетворяются требования по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;

2) во вторую очередь - производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, уплате задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования, а также оплате вознаграждений по авторским договорам, за исключением случаев, когда часть сумм требований в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан, регулирующим вопросы банкротства, удовлетворяется в пятую очередь;

3) в третью очередь - удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банкрота, в пределах суммы обеспечения, за исключением требований кредиторов-держателей ипотечных облигаций, обеспеченных залогом прав требования по договорам ипотечного жилищного займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также государственных ценных бумаг Республики Казахстан в случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по сделкам либо по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан;

4) в четвертую очередь - погашается задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;

5) в пятую очередь - производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами.

Таким образом, приведенные выше нормы Закона и ГК свидетельствуют о существующих противоречиях положений норм и требуют приведения их в соответствие.

Соотношение норм Закона и Кодекса об административных правонарушениях

1. В подпункте 4) статьи 6 Закона в компетенцию уполномоченного органа входят выдача предписаний о нарушении законодательства Республики Казахстан о зерне, рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 33-2 Закона государственный зерновой инспектор осуществляет функции по составлению протоколов об административных правонарушениях, а также выдает экспортерам зерна и хлебоприемным предприятиям предписания.

Между тем, согласно статье 33-2 Закона руководитель уполномоченного органа вправе присваивать дополнительные специальные наименования «Главный государственный зерновой инспектор Республики Казахстан» и «государственный зерновой инспектор» к соответствующим должностям государственных служащих, которые в свою очередь осуществляют государственный контроль.

Так, в соответствии с подпунктом 29) статьи 1 Закона предусмотрено, что уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий в пределах компетенции координацию и регулирование деятельности участников зернового рынка.

Также, следует учесть, что в Законе не установлены понятия «Главный государственный зерновой инспектор Республики Казахстан» и «государственный зерновой инспектор».

При этом согласно статье 706 Кодекса Республики Казахстан об административных нарушениях (далее - КоАП) уполномоченный орган в области регулирования зернового рынка и семеноводства и его территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 401 (частью первой), 402 (частью пятой) настоящего Кодекса.

Таким образом, учитывая изложенное, в целях исключения дублирующих функций полагаем необходимым установить определения понятия «Главный государственный зерновой инспектор Республики Казахстан» и «государственный зерновой инспектор», а также исключить дублирующую функцию по выдаче предписания в Законе в соответствии с нормами КоАП.

2. Пунктом 3 статьи 401 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - Кодекс) предусмотрено административное наказание хлебоприемных предприятий за нарушение хлебоприемными предприятиями правил ведения количественно-качественного учета зерна, правил выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, правил формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок, совершенное в виде:

1) ненадлежащего оформления зерна, поступающего на хлебоприемные предприятия;

2) ненадлежащего оформления очистки, сушки зерна;

3) ненадлежащего оформления отгрузки зерна;

4) ненадлежащего ведения книги количественно-качественного учета зерна;

5) несоблюдения порядка определения зачтенного физического веса зерна;

6) несоблюдения срока выпуска и погашения зерновой расписки;

7) ввода недостоверной информации в государственный электронный реестр держателей зерновых расписок.

Однако в самом Законе отсутствуют нормы, обязывающие выполнять вышеуказанные действия хлебоприемными предприятиями.

В этой связи, необходимо привести в соответствие нормы Закона с нормами КоАП.

3. В соответствии со статьей 9-3 Закона в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества зерна, участники зернового рынка обязаны предоставлять покупателям и (или) потребителям полную и достоверную информацию о показателях безопасности и качества зерна.

Согласно статье 1 Закона участники зернового рынка - физические и юридические лица, участвующие в производстве, хранении, транспортировке, переработке и реализации зерна.

Таким образом, в Законе предусмотрена обязанность физических и юридических лиц по предоставлению полной и достоверной информации, а в случае не выполнения данных требований, соответствующая ответственность нигде не установлена.

Кроме того, в статье 9-4 Закона указано, что зерно должно соответствовать комплексам требований, но кем и чем установлены эти требования не предусмотрены.

Также в соответствии с данной статьей Закона содержание потенциально опасных химических соединений и биологических объектов, остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов, в том числе фумигантов, вредных веществ и примесей в зерне, а также влаги не должно превышать максимально допустимый уровень значений, устанавливаемых техническими регламентами.

В данном случае не совсем ясны последствия, возникающие в случае превышения максимально допустимого уровня значения.

Вместе с тем, аналогичная ситуация со статьей 12-1 Закона. Так, согласно этой статье экспортеры зерна должны предоставлять статистические данные, однако также не прописаны последствия и ответственность за не соблюдения этого требования.

Более того, в статье 14 Закона предусмотрена обязанность хлебоприемного предприятия, однако также, соответствующая ответственность нигде не установлена.

Между тем, согласно пункту 2 статьи 19 Закона хлебоприемным предприятиям, занимающим доминирующее положение на рынке, запрещается:

1) взимать за предоставляемые услуги плату, превышающую размер, установленный регулирующим органом, в соответствии со статьей 18 настоящего Закона;

2) навязывать условия доступа к оказываемым услугам или совершать иные действия, ведущие к дискриминации потребителей оказываемых услуг или получению доходов за счет взимания с потребителей платы, не учтенной в установленных тарифах.

Таким образом, хлебоприемным предприятиям запрещены вышеуказанные действия, за которые Законом не предусмотрены меры ответственности.

Вместе с тем, необходимо учесть, что в КоАП ответственность предусматривается в случае систематического нарушения требований в законодательных актах Республики Казахстан.

В связи с этим полагаем необходимым все вышеуказанные замечания учесть уполномоченному органу, который является разработчиком данного Закона.

Соотношение норм Закона и Предпринимательского кодекса Республики Казахстан

В подпункте 17-6) статьи 6-1 Закона установлена компетенция местного исполнительного органа области в части инспектирования (проверка) деятельности хлебоприемных предприятий на предмет соблюдения требований по ведению количественно-качественного учета и обеспечению сохранности зерна в соответствии с данными реестра зерновых расписок.

В соответствии с подпунктом 11) части 3 статьи 137 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан проводятся иные формы контроля и надзора за деятельностью проверяемых субъектов, если посещение связано с отбором проб при приемке, отгрузке и количественно-качественном учете зерна, а также государственных ресурсов зерна, хранящихся на хлебоприемных предприятиях, для определения их качества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о зерне.

Вместе с тем, согласно статье 33-2 Закона государственный зерновой инспектор уполномоченного органа осуществляет контроль за деятельностью аккредитованных лабораторий по экспертизе качества зерна, за деятельностью экспортеров зерна на предмет соблюдения законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан.

При этом в самом Законе также отсутствует определение понятиям «главный государственный инспектор» и «государственный зерновой инспектор», что затрудняет толкование вышеуказанных норм Закона, а также разграничение компетенции местного исполнительного органа и государственного зернового инспектора.

Таким образом, в Законе функции инспектирования (контроля) осуществляют и местный исполнительный орган и государственный зерновой инспектор. Также, в Законе не разграничены полномочия Главного государственного и государственного зернового инспектора.

В этой связи, учитывая изложенное, в целях исключения противоречий норм в самом Законе, а также разграничений полномочий по инспектированию (государственному контролю) необходимо установить понятие «главный государственный инспектор» и «государственный зерновой инспектор» и определить контролирующего органа с установлением конкретной компетенции приводя в соответствие нормы Закона с нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Соотношение норм Закона и Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

1. В подпункте 17-13) статьи 6-1 Закона предусмотрена компетенция местного исполнительного органа области по внесению предложений в местный исполнительный орган области о приостановлении действия и (или) лишении лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.

В соответствии с данной формулировкой местный исполнительный орган области вносит сам себе предложение о приостановлении действия и (или) лишении лицензии.

Вместе с тем, согласно статье 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат области, города республиканского значения, столицы осуществляет лицензирование, разрешительные процедуры, прием уведомлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Также в соответствии со статьей 31 вышеуказанного Закона районный (города областного значения) акимат осуществляет лицензирование в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Таким образом, сам порядок лицензирования установлен законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Наличие в подпункте 17-13) статьи 6-1 Закона некорректной формулировки, скорее всего, связано с отсутствием разграничений местного исполнительного органа по компетенциям. В этой связи, подпункт 17-13) статьи 6-1 Закона необходимо привести в соответствие с нормами Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

2. Статья 6-1 Закона устанавливает компетенцию местного исполнительного органа области. Так, согласно подпункту 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» местный исполнительный орган (акимат) — коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории.

Таким образом, в понятие местного исполнительного органа вошли акиматы области, города республиканского значения и столицы, а также района (города республиканского значения).

Учитывая, что в Законе предусмотрена лишь компетенция местного исполнительного органа области, а также определение понятия местного исполнительного органа в Законе Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» предлагается следующее:

1. в целях приведения в соответствие норм Закона с определением понятия местного исполнительного органа в Законе Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» слово «области» по тексту Закона исключить;