Эмомали Рахмон похвалил Астану за перемены

Доверительные отношения между Таджикистаном и Казахстаном будут развиваться.

В ходе официального визита в Казахстане президент Таджикистана Эмомали Рахмон получил орден «Парасат» из рук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Э. Рахмон в свою очередь выразил восхищение современным обликом столицы РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Большое спасибо за приглашение. С каждым приездом в Казахстан я вижу, как быстро меняется облик его прекрасной столицы Астаны. Все эти достижения, прежде всего, плоды вашей мудрой и дальновидной политики», - сказал он на встрече в Акорде с Н. Назарбаевым.

При этом Э. Рахмон отметил, что Казахстан по объему товарооборота занимает сейчас второе место среди ведущих экономических партнеров Таджикистана.

«И мы заинтересованы в успешном развитии всего комплекса стратегических отношений наших стран. То, что сейчас вы говорили, полностью я с вами солидарен, все эти годы, а в этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений, все эти годы вы поддерживали нас. Мы работаем, дружим. И развиваются наши отношения по всем направлениям», - подчеркнул глава Таджикистана.

Со своей стороны он выразил благодарность от себя и от народа Таджикистана за высокую награду - орден «Парасат».

«Я хотел бы от имени таджикского народа, от себя лично за ту высокую награду, которую вы сейчас вручили мне, поблагодарить вас. Я считаю, что это награда - это не только мои заслуги, но и это заслуги моего народа именно за 25 лет. То, что по нарастающей мы развиваем наше двустороннее сотрудничество. Таджикистан всегда поддерживал ваши инициативы. Мы искренние друзья, у нас очень доверительные отношения. Я думаю, что такие отношения будут и дальше развиваться между нами», - заключил Э. Рахмон.

Ксения Давыдова, Астана

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