Социальная поддержка физического лица - безвозмездная передача налоговым агентом за год имущества в пределах 55-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на начало соответствующего финансового года, физическому лицу, имеющему право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.