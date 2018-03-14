|
Утвержден перечень категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством РК
|
Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 42 «Об утверждении Перечня категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Республики Казахстан» (не введен в действие)
|
Социальная поддержка физического лица - безвозмездная передача налоговым агентом за год имущества в пределах 55-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на начало соответствующего финансового года, физическому лицу, имеющему право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.