Назарбаев и Рахмон обсудили погоду в Астане
В Астане сегодня по-настоящему солнечная мартовская погода, за ночь выпал небольшой снег.
В Акорде Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоновым, прибывшим в РК с официальным визитом, передает корреспондент Zakon.kz.
В ходе встречи после традиционного обмена заверениями в дружбе и дальнейшим развитием отношений между двумя странами главы государств обменялись репликами насчет погоды в Астане. В этот день погода в столице РК выдалась солнечной и снежной. Высказывая слова благодарности за радушный прием, Э. Рахмон отметил «прекрасную погоду», добавив, что обилие снега говорит о «хорошем урожае».
«Спасибо за гостеприимство. Прекрасная погода. Урожай будет хороший», - сказал глава Таджикистана.
«В Душанбе потеплее?» - спросил в ответ Н. Назарбаев.
«Такая же. У вас больше снега, мы хотели бы (тоже побольше снега). У нас влаги мало в этом году, осадков мало», - посетовал Э. Рахмон.
Президент РК сделал предположение, что влага и осадки в Таджикистане «еще будут», хотя его собеседник отметил, что обычно февраль-март - время дождей и снегопадов.
Ксения Давыдова, Астана.
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