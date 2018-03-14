Приказом утверждены Правила маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму, содержание и элементы защиты акцизных марок на табачные изделия согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму, содержание и элементы защиты учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Маркировке учетно-контрольными марками подлежит алкогольная продукция, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, розлитая в потребительскую тару в соответствии с нормативной и технической документацией.

Маркировке акцизными марками подлежат табачные изделия, упакованные в потребительскую тару.

Учетно-контрольная марка наклеивается голограммой в нижнем направлении на потребительскую тару таким образом, чтобы при вскрытии потребительской тары нарушалась целостность учетно-контрольной марки в целях исключения ее повторного использования.

Учетно-контрольная марка плотно приклеивается к потребительской таре и обеспечивает ее идентификацию и считывание штрих-кодовой информации считывающим устройством.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.