Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы

Ему также запрещено занимать руководящие должности в госорганах и коммерческих организациях с более чем 50% государственного участия.

Суд приговорил экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева к 10 годам лишения свободы. Такое решение сегодня в межрайонном специализированном суде по уголовным делам Астаны зачитал председатель суда Адильхан Шайхисламов, передает корреспондент Zakon.kz.

Помимо этого, суд запретил Бишимбаеву занимать руководящие должности в государственных органах и коммерческих организациях с более чем 50% государственного участия.

«Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным по ст. 366 ч.4, ст. 28 ч.3 статьи 189 ч.4 п.2 УК РК и назначить следующее наказание: по ст. 366 ч.4 УК РК - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем…. По ст. 28 ч.3 статье 189 ч.4 п.2 УК РК – 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 %. На основании ч.3 ст.58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого более строгим, окончательно назначить Бишимбаеву 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 % с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем».

Помимо этого, суд освободил из зала суда всех предпринимателей, проходящих по делу, с назначением штрафов. С Жумабаева и Олжабекова (руководители компании ТОО «БИНОМ») судья снял все обвинения. Брату Бишимбаева - Султану Нурлыбеку судья Шайхисламов назначил наказание в размере 7 лет лишения свободы.

О задержании бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева стало известно 10 января 2017. Он подозревался в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Позже было заявлено, что его подозревают в хищении одного миллиарда тенге. 12 января 2017 года с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения арест.

Спустя год, 25 января 2018 года, прокурорами оглашен новый обвинительный акт. Государственный обвинитель запросил для Бишимбаева 12 лет заключения. Экс-министру вменялась организация совершения хищения денег, выделенных на строительство стекольного завода, путем поиска сообщников и распределения между ними ролей.

По версии следствия, на деньги от взяток Куандык Бишимбаев построил дом в поселке Косшы. Более того, все подсудимые, кроме Бишимбаева свою вину признали, экс-министр выступил с последним словом, где попросил прощения у Президента и народа Казахстана.

Татьяна Ковалева, Астана.

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