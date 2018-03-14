В Алматы закупят еще более 500 новых автобусов

В городе также продолжается строительство линии метро и двух новых станций, ведется реализация BRT и подготовка проекта LRT.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках рабочего объезда осмотрел автобусы, выехавшие сегодня на обслуживание нового маршрута №19, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Маршрут, разработанный на основе обращений горожан, охватывает магистральные улицы Жарокова, Розыбакиева, Рыскулова и будет курсировать между микрорайонами «Казахфильм» и «Алгабас». На его обслуживание выставлены 20 низкопольных автобусов большой вместимости с интервалом движения в 6-7 минут.

В целом, за последние два года в рамках реализуемой транспортной реформы на маршрутные линии города были выпущены 500 новых автобусов. В результате масштабного обновления на 18 маршрутах средний интервал движения автобусов сократился в 3 раза и составил порядка 9 минут, ежедневное количество пассажиров увеличилось в среднем на 46%. Кроме того, возобновлено и разработано 14 маршрутов. Теперь доля автобусов до 3 лет эксплуатации составляет уже 44% городского автопарка.

Вместе с тем, аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что в целях создания устойчивой системы общественного транспорта, соответствующей стандартам ОЭСР, необходимо продолжить работу по обновлению и расширению автобусного парка Алматы.

Так, в текущем году ТОО «Алматыэлектротранс» за счет сэкономленных средств и полученной прибыли планируется приобретение 199 автобусов марок ЛиАЗ и IVECO. Еще 200 автобусов на газе будут приобретены ТОО «Green Bus company». В свою очередь частные перевозчики закупают 131 автобус. Таким образом, в 2018 году будет обновлено еще 30% автобусного парка Алматы.

Кроме того, в городе продолжается строительство линии метро и двух новых станций, ведется реализация BRT и подготовка проекта LRT. До конца года казахстанско-немецкой компанией планируется открыть завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения.

Напомним, что в Алматы уже обновлены автобусы на маршрутах №12, 22, 50, 56, 57, 65, 69, 70, 86, 95, 103, 112, 115, 124, 126, 127, 131, 137, возобновлены маршруты №77 и №98, запущены маршрут №1 и магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов.

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