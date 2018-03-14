Пожар в Almaty Towers: вынесен приговор

Отбывать наказание осужденные будут в колонии-поселении.

В Алматы вынесен приговор по пожару в "Батутном центре" в Almaty Towers, передает Zakon.kz.

В Бостандыкском районном суде №2 вынесен приговор по делу о пожаре в Almaty Towers, унесшем жизни шести человек.

На скамье подсудимых были двое - директор Батутного центра Даурен Туяков и сварщик-подрядчик Александр Жук.

Приговором суда Туяков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 292 ч.3 УК РК, и приговорен к 4 годам 1 месяцу лишения свободы. Жук признан виновным по этой же статье и осужден к 5 годам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии-поселении. Их взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Возгорание в бизнес-центре Almaty Towers произошло 6 ноября 2016 года в начале седьмого вечера. Из здания были эвакуированы 80 человек. Площадь возгорания составила 1800 кв.м. В результате пожара погиб один человек, на следующий день в завалах были найдено тела еще пятерых человек. Ими оказались студенты алматинских вузов. В рамках расследования был задержан и арестован директор "Батутного центра", где произошло возгорание.

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