Единая виза «Шелковый путь» увеличит спрос на путешествия по странам Центрально-Азиатского региона

Идею мультивизы для стран Шелкового пути поддерживает и узбекская туристская компания OrexCA.com.

Как известно, при посещении стран Европейского союза туристам третьих стран можно получить шенгенскую визу, которая дает возможность посетить несколько стран шенгенской зоны в течение одной поездки. С подобной инициативой по введению в странах Центрально-Азиатского региона Шелкового пути единой визы выступили Министерство культуры и спорта и национальная компания «Kazakh Tourism».

Как отметил Председатель Правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев, внедрение единой визы «Шелковый путь» позволит значительно увеличить потоки туристов в Центральноазиатский регион, ведь туристам сейчас важно получить больше впечатлений и увидеть больше городов, стран, познакомиться с разными культурами в рамках одного тура. «К примеру, актуальным мы видим создание совместного казахстанско-узбекского турмаршрута.

Туристы, посетившие узбекскую часть маршрута, могли бы посетить Самарканд, Бухару, Хиву и конечно, Ташкент, а в Казахстане – начиная с Туркестана, Шымкент, Тараза и заканчивая Алматы и Астаной, а также наши национальные парки, такие как Сайрам-Угамский, Аксу-Джабаглинский и другие, где мы можем предоставить туристу незабываемые впечатления от эко-туризма. Наши священные места, и, особенно Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, который является одной из мусульманских сокровищниц, позволяют развивать религиозный или как мы сейчас говорим, «сакральный» туризм, который сейчас также набирает обороты. В перспективе данная инициатива будет предложена нашим соседям – Кыргызстану, Таджикистану и Китаю (Синьцзян).»

Этот вариант прохождения границы в рамках единой визы заинтересовал многих экспертов сферы туризма Казахстана и Узбекистана, так как спрос на посещение стран Центральной Азии в мире растет. Как отмечает гендиректор компании «Туран Экспресс» Роман Ботабеков, транснациональные туры сегодня особенно популярны: «Мы стоим на пути Шелкового пути. И нам есть что показать. Алматы – город яблок, город-красавица, Астана – это, безусловно, ЭКСПО, архитектура. Здесь красиво, спокойно и самые добрые люди в мире».

Идею мультивизы для стран Шелкового пути поддерживает и узбекская туристская компания OrexCA.com, основатель и совладелец которой Леонид Ибрагимов признался, что «если это все реализуется, то туристов будет намного больше, особенно из Китая. Посещать наш регион стало снова популярно, потому что люди уже насытились Турцией и Египтом, им нужно что-то новое».

Однако заманчивые перспективы в настоящее время сдерживаются рядом проблем. Роман Ботабеков признался, что рад бы возить туристов на популярные курорты, но не может по финансовым соображениям. По его словам, сейчас только у КТЖ есть субсидии от государства, и они могут выставить адекватную цену на билет, но спрос на эти направления настолько большой, что не хватает комфортабельных вагонов. Они есть у частных организаций. Но у тех, в свою очередь, нет дотаций, и они вынуждены поднимать цену.

«Лет 7 мы практикуем туризм до Туркестана, Байконура. Много иностранцев хотят посмотреть запуск корабля, ознакомиться с тысячелетними городами. Но мы вынуждены прекратить поездки. Проезд дорогой. Чтобы окупить поездку, нужно чтобы билет стоил 40 тысяч тенге. Это из Алматы до Байконура, до Туркменистана и того больше будет» - признается Роман Ботабеков.

Определенная работа по установлению тесного взаимодействия с узбекской стороной уже проведена недавно созданной нацкомпанией «Kazakh Tourism», ответственной за продвижение отечественного туристского продукта. Во время посещения Узбекистана в декабре прошлого года компания «Kazakh Tourism» особое внимание уделила выработке совместных турмаршрутов по маршруту Великого Шелкового пути, изучению узбекского опыта электронной системы «E-MEHMONXONA» (Е-гостиница), которая позволит упростить миграционные вопросы для иностранных туристов.

Именно вопросы сложности оформления миграционных потоков, по мнению Директора по развитию бизнеса компании «Caravanistan» Сауле Калышевой, сейчас и составляют главную причину отказа туристов от путешествия.

Например, как в Узбекистане, так и в Казахстане иностранцам необходимо проходить регистрацию в миграционных органах. Необходимо отметить, что в Казахстане данный вопрос уже решается вплоть до отмены миграционных карт.

Сейчас туристам необходимо выбирать сертифицированные гостиницы, которые могут сделать пометку о регистрации. А это, по мнению эксперта, сильно бьет по бюджету туриста.

«Сейчас гостиницы в Ташкенте не самые дешевые, по сравнению с Алматы» - уточняет Сауле Калышева.

Частные квартиры, кемпинги, гостевые дома не смогут предоставить документы о регистрации. Размещение в подобных местах возможно только через туристские фирмы, которые предоставляют эти услуги за отдельную плату. Таким образом, туристы, путешествующие самостоятельно и экономно, не желающие быть привязанными к туристской группе или гостинице, ограничиваться определенными сроками пребывания, вынуждены отказываться от длительного посещения страны. По этим же причинам и казахстанцы не всегда могут себе позволить путешествовать по Узбекистану.

При сотрудничестве Министерства культуры и спорта РК и АО «НК «Kazakh Tourism» сегодня проходит обширная работа по обмену опытом двух стран для увеличения притока туристов в Центральную Азию. 16 марта 2018 года запланировано проведение Казахстанско-Узбекского Туристского Форума.

На его площадке участники планируют обсудить вопросы совместной разработки и продвижения трансграничных маршрутов по «Великому Шелковому пути» на международных рынках, улучшение транспортно-логистической составляющей туристических продуктов, а также продвижения гастрономических и трансграничных туров.

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