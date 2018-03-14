Польша поддерживает инициативу Казахстана об упрощении визового режима с ЕС

Страна намерена содействовать данному вопросу.

В Астане состоялись консультации по консульским вопросам между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Польши. Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы МИД Казахстана Ардак Мадиев, польскую – заместитель директора консульского департамента МИД Польшы Бэата Бжывчы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Польская сторона вновь выразила поддержку инициативе Астаны об упрощении визового режима между Казахстаном и Европейским союзом, а также намерение и далее содействовать данному вопросу.

В рамках консультаций были обсуждены вопросы о возможности освобождения от визовых требований для владельцев служебных паспортов Казахстана, упрощения процедуры получения польских виз для казахстанских студентов и признание (нострификация) польскими органами аттестатов и дипломов об образовании казахстанских граждан, легализации документов, обеспечения консульско-правовой защиты граждан двух стран, открытия в Казахстане польских визовых центров, а также практические вопросы реализации двустороннего Соглашения о реадмиссии лиц.

Переговоры подтвердили взаимный интерес к развитию двусторонних связей в консулькой сфере, направленный на упрощение юридических процедур при обращении граждан в государственные органы двух стран.

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