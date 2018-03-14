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Утверждены Правила определения первоначальной стоимости фиксированных активов, получаемых концессионером (правопреемником или юридическим лицом, специально созданным исключительно концессионером для реализации договора концессии) по договору концессии, а также стоимости, уменьшающей стоимостные балансы концессионера II, III и IV групп при передаче фиксированных активов концеденту при прекращении договора концессии
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 195 «Об утверждении Правил определения первоначальной стоимости фиксированных активов, получаемых концессионером (правопреемником или юридическим лицом, специально созданным исключительно концессионером для реализации договора концессии) по договору концессии, а также стоимости, уменьшающей стоимостные балансы концессионера II, III и IV групп при передаче фиксированных активов концеденту при прекращении договора концессии»
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Правила разработаны в соответствии с пунктом 10 статьи 268 и подпунктом 2) пункта 13 статьи 270 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» в целях регламентации порядка определения стоимости активов, признаваемых фиксированными активами, получаемых концессионером (правопреемником или юридическим лицом, специально созданным исключительно концессионером для реализации договора концессии) от концедента в рамках договора концессии, а также стоимости фиксированных активов, уменьшающей стоимостные балансы групп концессионера при передаче фиксированных активов концессионером концеденту при прекращении договора концессии.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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