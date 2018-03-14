700 артистов из 5 стран приняли участие в открытии международного форума в Атырау

Сегодняшнее мероприятие является одним из таких примеров, ведь конкурентноспособная нация должна быть в первую очередь духовно развитой нацией, сказал Нурлан Ногаев.

Форум «Национальные традиции Великой степи» в Атырау проходит впервые и продлится два дня. В рамках форума пройдет ряд культурных и научных мероприятий, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Большой театрализованный фестиваль по продвижению традиции «Көрісу», «Жаңа жасыңмен, Ұлы далам» развернулся на центральной городской площади им. И. Тайманова и М. Утемисова.

Это мероприятие имеет большое значение для дальнейшего обогащения наших традиций, обычаев, культуры, образа жизни и формирования нового поколения. В мероприятии приняли участие около 700 артистов, представители 5 стран, более 30 творческих коллективов из Турции, Азербайджана, Киргизстана, России и Узбекистана.

Свои юрты установили представители различных этно-культурных объединений Атырауской области, где представили гостям праздника национальные блюда, культурные обычаи и традиции.

Также на городской площади все желающие могли попробовать свои силы в национальных видах спорта.

Фестиваль открытия собрал более тысячи зрителей.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев в своей поздравительной речи отметил важность празднования «Көрісу» для казахстанского народа, как одну из традиций, сближающих все народы, проживающие на территории республики.

- Глава государства, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях не раз отмечал, что чтобы найти свое место в этом мире нация должна быть единой, конкурентоспособной. Сегодня в нашей стране созданы все условия для мирного сосуществования всех наций живущих в единстве и согласии, - сказал Нурлан Ногаев. – Казахстан занимает достойное место в мировом сообществе. Инициативы нашего Главы государства ставят в пример лидеры других стран. В первую очередь это пример общественного согласия, политической стабильности, мира и спокойствия. Все казахстанцы поддерживают Лидера Нации.

Международный форум «Национальные традиции Великой степи» проводится в рамках исполнения программной статьи главы государства «Рухани Жаңғыру» и продлится два дня. Главная цель мероприятия – показать национальные традиции казахстанского народа.

За эти два дня, гости форума смогут посетить мастер-классы этноремеслинницы Ырза Турсынзада. В рамках форума проведут республиканский айтыс и конкурс куйши-домбристов имени народной артистки Казахстана Бакыт Карабалиной. Международный открытый чемпионат по қазақша күрес, с участием спортсменов в абсолютных весовых категориях, станет одним из зрелищных спортивных мероприятий форума. В это же день жители и гости Атырау смогут посетить молодежную интеллектуальную конференция «Спикер №7».

Завершится первый день форума вечерним концертом на площади им И. Тайманова и М. Утемисова с участием местных артистов и звезд казахстанской эстрады: «Ringo», Нурболата Абдуллина, Али Окапова, Тауекел Муслима и Кайрата Нуртаса.

15 марта ученые из Казахстана, стран ближнего Востока и Европы примут участие в международной научно-практической конференции «Наурыз как нематериальное культурное наследие человечества». Гости нефтяной столицы смогут посетить республиканские литературные чтения, посвященное творчеству Фаризы Онгарсыновой. Принять участие в презентации книги «Ұлы дала ұлағаты», молодежной акции «Домбыра Party».Завершится двухдневный форум вручением наград победителей конкурсов и общественной национальной премии «Аманат».

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