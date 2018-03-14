Казахстан ратифицировал соглашение с ЕАЭС о специфических субсидиях

Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами Евразийского экономического союза специфических субсидий», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщалось ранее, соглашение разработано в целях реализации статьи 93 договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. и п.7 Протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий.

Соглашение определяет механизм взаимодействия между государствами-членами и ЕЭК в связи с предоставлением государствами-членами специфических субсидий в отношении промышленных товаров, порядок добровольного согласования с Комиссией предоставления государствами-членами специфических субсидий, а также проведения Комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами специфических субсидий.

Соглашение было подписано 26 мая 2017 года в Казани.