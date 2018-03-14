Утверждены формы распоряжений: 1) органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента), плательщика таможенных платежей и налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов; 2) органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента; 3) органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика социальных отчислений, и (или) отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование.