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Утверждены формы распоряжений органов государственных доходов

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 145 «Об утверждении форм распоряжений» (не введен в действие)

Утверждены формы распоряжений:

1) органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента), плательщика таможенных платежей и налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов;

2) органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента;

3) органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика социальных отчислений, и (или) отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

 

14 марта 2018, 16:47
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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