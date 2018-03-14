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Утверждены формы распоряжений органов государственных доходов
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 145 «Об утверждении форм распоряжений» (не введен в действие)
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Утверждены формы распоряжений:
1) органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента), плательщика таможенных платежей и налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов;
2) органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента;
3) органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика социальных отчислений, и (или) отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование.
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