На Бали выключат интернет по религиозным причинам

Из-за "Дня тишины" популярный среди туристов остров на сутки останется без пляжей и Интернета.

Власти острова Бали, относящегося к Индонезии, 17 марта выключат мобильный интернет. Такая мера обусловлена религиозным праздником, сообщает Life.ru со ссылкой на AP.

Начиная с 6 утра субботы по местному времени и до 6 утра воскресенья на острове не будет работать мобильный интернет. Это связано с праздником Nyepi, который также известен как День тишины. В этот день верующие должны отказаться от своих дел, заняться саморефлексией и погрузиться в молитвы. Также в субботу перестанет работать единственный аэропорт Бали, пляжи и общественные заведения.

Местное Министерство связи предварительно договорилось с операторами, работающими на острове. Мобильная связь будет функционировать, но доступ к Сети ограничат. "Давайте отдыхать в этот день, свободный от Интернета. Почувствуйте гармонию тела и ума", — заявил представитель местного общества индуистов.

В сообщении AP говорится, что суточный блэкаут будет касаться как местных жителей, так и туристов, которые на 24 часа останутся без возможности выложить селфи в соцсети.

Андрей Ставицкий

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!