Гаджеты разрешили проносить в суды

Это дозволено только участникам судебного процесса, в том числе адвокатам и прокурорам.

В Верховном Суде продолжается разработка проекта новых правил по доступу в суды Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Судьи Верховного и местных судов одобрили внесенные в проект поправки. Отмечается, что свои предложения в проект новых правил мог направить любой заинтересованный гражданин, проект был опубликован на сайте высшего судебного органа страны 28 февраля.

В целом через сайт и социальные сети поступило достаточно большое количество предложений и замечаний к проекту. Обобщив и проанализировав их, проект новых правил был дополнен положениями.

Так, посетители были разделены на четыре категории: участники судебного процесса, иные лица, участвующие в судебном процессе, лица, желающие присутствовать на открытом судебном заседании, и посетители. Категория лиц, желающих присутствовать на открытом судебном заседании, проходит в здание суда по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Стороны процесса - адвокаты и прокуроры проходят в здания судебных органов по предъявлению ими служебного удостоверения.

При этом необходимо отметить, что внос гаджетов разрешается только участникам судебного процесса, в том числе адвокатам и прокурорам.

С доработанным проектом новых правил можно ознакомиться здесь.

Любой желающий может внести в них свои аргументированные предложения и замечания через сайт и социальные сети.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!