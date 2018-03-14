Изменения вносятся в следующие документы:

постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 «Об утверждении Требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 «Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 236 «Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 32 «Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 199 «Об утверждении Правил проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 247 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 34 «Об утверждении Требований к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 «Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 200 «Об утверждении Требований к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212 «Об утверждении Правил оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг»;

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 308 «Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса норм и лимитов, а также перечня, форм и правил представления отчетности об их выполнении».

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.