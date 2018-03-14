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Утвержден ряд актов по вопросам применения контрольно-кассовых машин

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 208 «О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин» (не введен в действие)

Утверждены:

1) Правила применения контрольно-кассовых машин;

2) форму регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;

3) форму книги учета наличных денег;

4) форму книги товарных чеков;

5) форму товарного чека;

6) Правила включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в (из) государственный (государственного) реестр (реестра);

7) Правила приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

14 марта 2018, 17:22
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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