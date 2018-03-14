Утверждены:

1) Правила применения контрольно-кассовых машин;

2) форму регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;

3) форму книги учета наличных денег;

4) форму книги товарных чеков;

5) форму товарного чека;

6) Правила включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в (из) государственный (государственного) реестр (реестра);

7) Правила приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.