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Утвержден ряд актов по вопросам применения контрольно-кассовых машин
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 208 «О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин» (не введен в действие)
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Утверждены:
1) Правила применения контрольно-кассовых машин;
2) форму регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;
3) форму книги учета наличных денег;
4) форму книги товарных чеков;
6) Правила включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в (из) государственный (государственного) реестр (реестра);
7) Правила приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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