В ООН назвали самую счастливую страну в мире

Соединённые Штаты ни разу не попадали в первую десятку, оказываясь максимум на 11-м месте.

Специалисты представили Всемирный доклад о счастье. Он был опубликован 14 марта. В докладе эксперты оценили 156 стран по уровню счастья на основе таких факторов, как продолжительность жизни, социальная поддержка и коррупция, передает Life.

На первом месте оказалась Финляндия. Страна подвинула на вторую строчку своего соседа — Норвегию. Отмечается, что в Финляндии живут около 300 000 приезжих и жителей с иностранными корнями из 5,5 миллиона человек. Крупнейшие группы иммигрантов происходят из других европейских стран, но есть также общины из Афганистана, Китая, Ирака и Сомали.

- Те, кто переезжает в более счастливые страны, выигрывают, а те, кто переезжает в менее счастливые страны, проигрывают, - отметил соредактор Всемирного доклада о счастье и почётный профессор экономики в Университете Британской Колумбии Джон Хелливелл.

В десятку лучших вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Соединённые Штаты упали на 18-е место с 14-го, которое занимали в прошлом году. Как отмечается, Штаты были на 11-м в первом индексе и никогда не попадали в топ-10. Чтобы объяснить понижение рейтинга до 18-го, авторы доклада сослались на несколько факторов.

- США находятся в сложном и обостряющемся кризисе общественного здравоохранения, эпидемии ожирения, опиоидная зависимость и депрессивное расстройство, - отмечается в докладе.

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