Аким Астаны поручил правильно разъяснить населению возможности получения микрокредита

Аким Астаны Асет Исекешев в ходе заседания актива столицы отметил, что развитие предпринимательства – важнейший приоритет работы городского акимата.

Астана лидирует по темпам роста количества действующих субъектов малого и среднего бизнеса, более трети населения столицы трудоустроено в сфере МСБ, в связи с чем в столице зарегистрирован самый низкий уровень безработицы – 4,6%, передает официальный сайт столичного акимата.

Аким Астаны Асет Исекешев в ходе заседания актива столицы отметил, что развитие предпринимательства – важнейший приоритет работы городского акимата.

«Четвертая социальная инициатива Президента направлена на расширение микрокредитования, что позволит усилить работу по развитию массового предпринимательства среди самозанятого и безработного населения. Поэтому мы эту работу должны значительно оптимизировать, вывести на новый уровень. По данному направлению у нас также будет своя программа. Главная задача – правильно и доступно разъяснить населению возможности получения микрокредита и то, как начать свой бизнес. Поэтому все площадки, включая государственные органы и фонд предпринимательства «Даму», должны это отработать», – сообщил А. Исекешев.

По его словам, сегодня государственные программы по кредитованию предпринимателей позволяют решать ряд социальных и инфраструктурных вопросов. Только в прошлом году по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» было выделено 3,9 млрд тенге, освоено 100%. Поддержано 259 проектов на сумму кредитной линии 34,5 млрд тенге, что в 2 раза превышает показатель за 2016 год (133 проекта), создано свыше 800 новых и сохранено 1000 рабочих мест.

«Вместе с тем, по сведениям Национального банка РК, по состоянию на 1 февраля 2018 года в экономику города Астаны выдано кредитов на общую сумму 2 274 млрд тенге, из них субъектам малого бизнеса – на сумму 700 млрд тенге. В этом году мы эту работу будем продолжать», – сообщил он.

Напомним, четвертая социальная инициатива Главы государства направлена на развитие микрокредитования. Президент поручил увеличить микрокредитование казахстанцев в этом году на 20 млрд тенге по сравнению с прошлым годом.

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