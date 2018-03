«Арсенал» вспомнил первый гол Аршавина в Лондоне

"Арсенал" в Твиттере опубликовал запись первого гола Андрея Аршавина за лондонский клуб. Бывший капитан сборной России впервые отметился забитым мячом ровно девть лет назад - 14 марта 2009 года. В 29-м туре премьер-лиги российский игрок "канониров" поразил ворота "Блэкберна" (4:0), совершив проход по левому флангу.

Напомним, Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год. В 144 матчах он отметился 31 голом и 38 результативными передачами.

В настоящий момент полузащитника защищает цвета алматинского «Кайрата». Контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

https://www.sports.kz/news/arsenal-vspomnil-pervyiy-gol-arshavina-v-londone

What a way to score your first Arsenal goal ????



???? Nine years ago today, Andrey Arshavin introduced himself to the Emirates with this absolute banger ???? pic.twitter.com/sLlotVqFfD