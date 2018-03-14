Жена Бишимбаева надеется на его полное оправдание

Она также сообщила, что о приговоре детям расскажет сегодня.

Супруга осужденного бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева после того, как был оглашен приговор по его делу, рассказала, что дальше предпримет защита, передает Today.kz

"Мы не согласны с решением, остается только надеяться. Мы подадим апелляцию. Почему-то все здесь считают, что у него такие деньги – нет. У него нет таких денег, и он не заслужил такого наказания, так же как и Нурлыбек (брат Бишимбаева – Прим.автора). Мы будем надеяться вообще на оправдание. Он не совершал этого. Это ужасно – за то, что он не совершал... ", - сказала жена осужденного экс-министра Назым Бишимбаева.

Она также сообщила, что о приговоре детям расскажет сегодня.

Адвокат Бишимбаева сразу после объявления приговора заявил о несогласии.

"Мы не согласны с приговором и будем обязательно его обжаловать, потому что полагаем, что на этой "импровизированной пресс-конференции" не привел доводов, которые бы подтверждали его законность и обоснованность", - сообщил адвокат экс-министра Салимжан Мусин.

Напомним, 14 марта бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы.

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