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Спортсмены-армейцы снова на пьедестале

Спортсмен Центрального спортивного клуба армии ефрейтор Гусман Кыргызбаев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Агадире (Марокко) в весовой категории до 60 кг.

Фото : 14 марта 2018, 17:35

В Марокко в городе Агадир прошел мировой этап Гран-при по дзюдо среди мужчин, в котором приняли участие 284 спортсмена из 43 стран мира.

Спортсмен Центрального спортивного клуба армии ефрейтор Гусман Кыргызбаев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Агадире (Марокко) в весовой категории до 60 кг.

«На сегодняшний день в казахстанской армии стремительно развиваются военно-прикладные виды спорта. Я горжусь тем, что защищаю честь Вооруженных Сил Республики Казахстан на соревнованиях различного уровня», - отмечает Кайрат Ералиев.

Необходимо отметить, что спортсмены Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны уже на протяжении многих лет входят в списки сильнейших спортсменов мира по результатам Чемпионатов мира.


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