Мужчину избили и похитили в Капшагае

Похитителей осудили.

Капшагайским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении четырех мужчин, обвиненных в самоуправстве и похищении человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.

Согласно материалам уголовного дела, один из подсудимых из жалости пустил к себе домой знакомого и его девушку, которые остались в плохую погоду без крыши над головой. Пожив там несколько дней, потерпевший украл у "благодетеля" деньги и сотовый телефон, после чего уехал в Капшагай.

Чтобы вернуть украденное, подсудимый с тремя друзьями приехали в Капшагай, около казино поймали потерпевшего, избили его и засунули в багажник машины. По дороге в Алматы мужчин остановили полицейские.

"Приговором суда Т., Р., А., А. признаны виновными по ст.389 ч.3 (Самоуправство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору) и ст.125 ч.2 п.1 (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору) и с применением ст.58 ч.3 УК РК каждому назначено по 7 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системе средней безопасности", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

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