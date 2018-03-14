Чаще всего производители подделывают масло и сыр - главсанврач РК

В этих продуктах натуральный молочный жир подменяется растительными жирами.

Основное количество фальсифицированной продукции в Казахстане приходится на молочную и масло-жировую продукцию. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это сливочное масло в первую очередь, молоко питьевое, сгущенное молоко, мягкие сыры, детские йогурты. В этих продуктах натуральный молочный жир подменяется растительными жирами, такими как пальмовое масло, арахисовое масло. Только по исследованию этих продуктов мы практически за последний месяц произвели 79 проб, в 18 из них обнаружили несоответствие по жирно-кислотному составу», - сказал Жандарбек Бекшин.

По данным Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК, итоги мониторинга молочной продукции за 2017 год показали, что 23% обращаемой пищевой продукции - это факты обмана потребителя, введение в заблуждение и несоответствие по показателям заявленной на маркировке продукции.

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