Тенге продолжает ослабление

В обменниках доллар покупают/продают за 321,7-322,5 тенге, евро - за 398-400 тенге, рубль - за 5,64-5,68 тенге.

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам дневной сессии средневзвешенный курс доллара составил 322,11 тенге. По итогам обеих сессии, доллар остановился на отметке в 321,98. Минимальная стоимость доллара по обеим сессиям составил 321,4, максимальная - 322,47 тенге. Общий объем торгов - 135,55 миллионов долларов. В торгах приняли участие 27 банков.

В обменниках доллар покупают/продают за 321,7-322,5 тенге, евро - за 398-400 тенге, рубль - за 5,64-5,68 тенге.

По состоянию на 17:41 по времени Астаны, цена на нефть марки Brent составила 65,19 долларов за баррель.

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