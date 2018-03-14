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Штрафом за взятку отделался экс-глава управления внутренней политики ЮКО

На выплату штрафа дали один месяц.

Фото : om-saratov.ru14 марта 2018, 17:45

Бывшего руководителя управления внутренней политики ЮКО Болатбека Толегена оштрафовали на 42 миллиона тенге за коррупционное преступление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Болатбека Толегена признали виновным по ч.3 ст.336 УК РК и назначили ему наказание в виде пожизненного лишения права занимать должность в государственных органах, а также штрафа в 70-кратном размере от полученной взятки», - сообщили в Абайском районном суде Шымкента.

На выплату штрафа экс-чиновнику дали один месяц.

6 октября 2017 года Болатбек Толеген был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции при получении взятки через своего водителя в размере 2,1 миллиона тенге. Выяснилось, что денежные средства предназначались для оплаты по договору о государственных закупках информационных услуг.


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