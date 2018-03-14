Штрафом за взятку отделался экс-глава управления внутренней политики ЮКО

На выплату штрафа дали один месяц.

Бывшего руководителя управления внутренней политики ЮКО Болатбека Толегена оштрафовали на 42 миллиона тенге за коррупционное преступление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Болатбека Толегена признали виновным по ч.3 ст.336 УК РК и назначили ему наказание в виде пожизненного лишения права занимать должность в государственных органах, а также штрафа в 70-кратном размере от полученной взятки», - сообщили в Абайском районном суде Шымкента.

На выплату штрафа экс-чиновнику дали один месяц.

6 октября 2017 года Болатбек Толеген был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции при получении взятки через своего водителя в размере 2,1 миллиона тенге. Выяснилось, что денежные средства предназначались для оплаты по договору о государственных закупках информационных услуг.

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