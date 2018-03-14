Штрафом за взятку отделался экс-глава управления внутренней политики ЮКО
На выплату штрафа дали один месяц.
Фото : om-saratov.ru14 марта 2018, 17:45
Бывшего руководителя управления внутренней политики ЮКО Болатбека Толегена оштрафовали на 42 миллиона тенге за коррупционное преступление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Болатбека Толегена признали виновным по ч.3 ст.336 УК РК и назначили ему наказание в виде пожизненного лишения права занимать должность в государственных органах, а также штрафа в 70-кратном размере от полученной взятки», - сообщили в Абайском районном суде Шымкента.
На выплату штрафа экс-чиновнику дали один месяц.
6 октября 2017 года Болатбек Толеген был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции при получении взятки через своего водителя в размере 2,1 миллиона тенге. Выяснилось, что денежные средства предназначались для оплаты по договору о государственных закупках информационных услуг.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908685-d4a83ef9df77395e7c7ae944d56f387c
Сейчас читают
Загрузка...